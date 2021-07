Per accedere alla festa dell’Unità di Ombriano sarà necessario il green pass. A sottolinearlo è il coordinatore provinciale del Pd, Vittore Soldo, che evidenzia come per il partito sia necessario porre attenzione a due questioni: “gli oblighi di legge e volontà di tutelare le persone che lavoreranno in festa e chi verrà da ospite” evidenzia.

Da un lato, “essendo festa che fa ristorazione, ci dobbiamo, giustamente, attenere alle prescrizioni di legge” sottolinea il segretario. “Poi è forte la decisione di voler fare in modo che tutti, tanto più i volontari, siano tutelati il più possibile, in modo che l’esposizione al rischio si, quanto più possibile, contenuta, coscienti però che non potrà essere rischio zero”.

Questo non significa, tuttavia, condannare a priori chi si sente dubbioso sul vaccino: “Io sono tra quelli che, nonostante sostenga la vaccinazione ed il green pass, tendo a pensare che le proteste di chi non concorda non siano da derubricare come follia o complottismo: credo ci sia da capire bene, anche perché la schiera di chi non ha fiducia, si è sensibilmente allargata”. lb

