“Un passo di fondamentale importanza per dare concretezza al progetto” del nuovo ospedale. E’ questa l’opinione del dg dell’Asst di Cremona Giuseppe Rossi dopo Dopo l’annuncio dell’approvazione del protocollo d’intesa da parte della Giunta del Comune di Cremona.

“Tengo a sottolineare – ha spiegato Rossi – che il protocollo d’intesa è frutto di un lavoro di coordinamento molto accurato, svolto con tutte le istituzioni e in particolare con il Comune di Cremona. In questi ultimi mesi, abbiamo collaborato fianco a fianco con Il Sindaco Gianluca Galimberti, che ringrazio, per portare a casa un documento che favorisca sia la realizzazione del nuovo ospedale sia lo sviluppo della medicina territoriale e il recupero del complesso di Viale Trento e Trieste”.

Il dg ha quindi concluso: “Ho sempre sostenuto che il nuovo ospedale non è solo una questione di muri e di struttura, bensì un’occasione unica e imperdibile per ripensare la sanità nel suo complesso. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore integrazione fra le cure sanitarie e socio sanitarie, fra l’assistenza ospedaliera e quella territoriale. Ospedale e territorio sono ambiti con specificità diverse, ma perfettamente complementari ed è per questo che si devono attrarre vicendevolmente, alimentando un dialogo continuo e concreto con i cittadini”.

