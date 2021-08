Il punto di mister Pecchia dopo l’amichevole di sabato della Cremonese contro la FeralpiSalò vinta 2-1. “Sono contento, non ci sono stati problemi fisici e c’è stato un buon approccio. Potevamo fare gol prima, nel primo tempo, poi nel secondo siamo stati premiati. Questa è stata per noi una grandissima prova perchè ci ha allenato in tutti i sensi. Abbiamo subìto un gol e c’è stata la voglia di reagire, di andare a vincere. L’animo deve essere quello di volere sempre di più”.

