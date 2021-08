Dopo diversi mesi di mancato funzionamento, c’è finalmente il via libera alla riparazione del semaforo che regola il traffico sul ponte della conca di via Riglio. Dal 19 marzo scorso un incidente stradale con abbattimento di un palo di sostegno, lo aveva messo definitivamente fuori uso: da allora il semaforo funziona solo con il lampeggiante giallo rendendo pericoloso l’attraversamento del ponte (a senso unico alternato) e l’uscita da via della Conca. Il Comune non aveva finora potuto programmare la riparazione in quanto l’impianto, per quanto collaudato, non era ancora stato consegnato a Citelum, responsabile della gestione dei semafori cittadini. Ora il problema si è sbloccato e il Comune ha potuto disporre l’affidamento della riparazione, per una spesa di poco più di 1.500 euro, alla stessa ditta che l’aveva installato, la S.c.a.e di Segrate.

Negli ultimi tre anni sono stati oltre 100 i danneggiamenti ai pali semaforici a causa di fuoriuscite di strada sul territorio comunale: difficilmente riparabili in tempi brevi in quanto nella maggior parte dei casi occorre attendere i tempi delle assicurazioni per accertare le responsabilità.

