“La scelta dei Direttori di Dipartimento è funzionale all’applicazione del POAS e alle progettualità in essere”, è il commento del direttore genrale dell’ospedale di Cremona, Asst, Giuseppe Rossi, al’indomani della presentazione del Piano organizzativo strategico aziendale. “Personalmente – aggiunge – penso che il turn over, a tutti i livelli, rappresenti un’occasione di crescita, non solo per il singolo, ma per l’intera organizzazione. Ringrazio tutti i professionisti per l’impegno profuso in questo ruolo dal 2019 ad oggi – alcuni dei quali nel frattempo hanno lasciato il servizio per la pensione – e auguro buon lavoro a chi si accinge al nuovo incarico.”



Eccoli nel dettaglio.

STAFF DIREZIONE SANITARIA

1. DIPARTIMENTO MEDICO: Direttore Fabio Malberti (già Direttore Nefrologia)

Pneumologia, Riabilitazione Specialistica, Cardiologia (Cremona e Oglio Po), Medicina Generale (Cremona e Oglio Po), Malattie Infettive, Nefrologia e Dialisi, Reumatologia, Dermatologia, Centro Diabetologico.

2. DIPARTIMENTO CHIRURGICO: Direttore Erika Maria Viola (già Direttore Ortopedia Cremona)

Chirurgia Generale Cremona (comprende Chirurgia Toracica e Senologia), Chirurgia Generale Oglio Po (comprende Chirurgia bassa intensità e Senologia, Proctologia), Ortopedia (Cremona e Oglio Po), Urologia (comprende Urologia Oglio Po), Chirurgia ad indirizzo vascolare, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

3. DIPARTIMENTO TESTA-COLLO: Direttore Antonio Fioravanti (già Direttore Neurochirurgia)

Oculistica (comprende Oculistica Oglio Po), Neurologia, Neurochirurgia, Otorinolaringoiatria.

4. DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI: Direttore Massimo Crotti (già Direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale)

Laboratorio Analisi (Cremona e Oglio Po), Radiologia (Cremona e Oglio Po), Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Angiografia e Radiologia Interventistica, Citogenetica, Anatomia Patologica.

5. DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: Direttore Alberto Rigolli (già Direttore Ostetricia e Ginecologia Oglio Po)

Patologia Neonatale, Ostetricia e Ginecologia (Cremona e Oglio Po), Pediatria Aziendale (comprende Pediatria Oglio Po).

6. DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE (DEA): Direttore Enrico Storti (già Direttore Anestesia e Rianimazione Cremona)

Pronto Soccorso Cremona (comprende Medicina Emergenza-Urgenza), Anestesia e Rianimazione (comprende Terapia Intensiva, Neuroanestesia, Prericovero, Gestione Sale Operatorie, Terapia del Dolore), AAT 118, Anestesia Rianimazione Oglio Po, Pronto Soccorso Oglio Po.

7. DIPARTIMENTO ONCOLOGICO: Direttore Rodolfo Passalacqua (già Direttore Oncologia)

Oncologia, Ematologia, Radioterapia e Medicina Nucleare, Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale.

STAFF DIREZIONE SOCIO-SANITARIA

8. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE: Franco Spinogatti (già Direttore Psichiatria Cremona)

Psichiatria Cremona (comprende SPDC Psichiatria, Psichiatria area territoriale), Psichiatria Oglio Po, Neuropsichiatria Infantile (comprende Neuropsichiatria Oglio Po), Servizio Dipendenze, Psicologia Clinica.

gb

