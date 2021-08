Si è svolta nei giorni scorsi la riunione della Comunità del Parco Adda Sud, che è stata l’occasione per fare il punto di metà anno.

I lavori presso la morta di Castiglione d’Adda, la Lanca della Rotta, sono avviati ad opera della ditta Tecno Service srl di Guardamiglio che aveva offerto un ribasso del 13% aggiudicandosi così un contratto di circa 55 mila euro. Undici comuni hanno chiesto di convenzionarsi per utilizzare la Commissione del Paesaggio del Parco.

“Sono avviati i lavori di realizzazione, affidati alla Edilpronto di Piacenza in seguito ad un ribasso del 16,58%,, per circa 118 mila euro + iva, del Percorso Zelo Merlino” ha spiegato il presidente Francesco Bergamaschi. “Sono ultimati i lavori di riqualificazione della zona umida di Soltarico, ad opera del Consorzio Utenze Irrigue che aveva offerto un ribasso del 18% aggiudicandosi un contratto di circa 25 mila euro.

E’ andata deserta la gara per la costruzione della nuova imbarcazione turistica, per la tratta Lodi Pizzighettone, il progetto è stato modificato e sta per essere riproposta una nuova gara. E’ in fase d’aggiudicazione la realizzazione della nuova app interattiva, con una base d’asta di 75 mila euro, per la promozione del territorio con le sue offerte naturali e ricettive.

E’ stata convenzionata nuovamente la gestione del Centro Parco di Villa Pompeiana, con locali associazioni non profit, Abbiamo partecipato, con la provincia di Lodi, e diversi comuni, ad un bando nazionale per fronteggiare la povertà educativa

E’ stata regolamentata la fruizione del Bosco dei Noccioli.

Abbiamo partecipato al bando sui Borghi Storici, insieme ai comuni di Maccastorna e Crotta d’Adda, col progetto ReinVento

Sono stati affidati i lavori del percorso naturalistico Lodi Abbadia, alla ditta Iepit sas di Leini (TO), in seguito ad un ribasso del 11,98% ed un conseguente importo contrattuale di circa 319 mila euro.

Abbiamo promosso, con alcuni comuni (Castelnuovo e Maleo) progetti ambientali, da parte del terzo settore, poi finanziati dalla fondazione comunitaria di Lodi. E’ stata convenzionata l’azione di contenimento del siluro che il parco è delegato ad attuare da regione Lombardia. Abbiamo dato disponibilità a vari comuni per le attività di Estate Insieme

Stiamo partecipando al bando regionale per le infrastrutture verdi per forestare due terreni, a Castelgerundo e Cornovecchio. Abbiamo avviato una attività di censimento delle aree demaniali all’interno del parco per destinarle, possibilmente, a bosco. E’ in fase di ultimazione, con le ultime piantumazioni, la riqualificazione della Morta di Pizzighettone. E’ in fase di affidamento la manutenzione straordinaria della voliera per le Cicogne di Castiglione d’Adda per un importo di progetto di circa 17 mila euro.

I fronti aperti sono tali da apparire sproporzionati rispetto alle risorse di cui si dispone, ciò nonostante si procede… per merito dei volontari, del personale, dei consulenti e del coeso Consiglio di gestione: ringrazio tutti per la fattiva collaborazione”.

