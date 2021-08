Sarà festeggiato stasera nella sua Montodine Marco Villa, il ct della Nazionale Italiana di ciclismo su pista, reduce dalle olimpiadi di Tokyo2020. E’ rientrato in Italia soltanto ieri sera, e oggi lo abbiamo accolto a Cremona1. Porta a casa una medaglia di bronzo con Elia Viviani nell’Omnium e una d’oro nell’inseguimento a squadra con il giro finale guidato da Filippo Ganna, entrato nella storia. Gli abbracci con villa a fine gara hanno commosso tutti nel team. Ma in questa medaglia c’è anche un altro riferimento cremonese, la presenza di Francesco Lamon, atleta della Arvedi Cycling. Tanto l’affetto ricevuto, da tifosi e non.

Il servizio di Giovanni Rossi

