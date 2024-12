La Commissione consiliare Coesione Sociale e Sicurezza, presieduta dalla consigliera Cinzia Marenzi, ha approvato a larga maggioranza le convenzioni da stipularsi tra il Comune di Cremona e i Comuni di Pieve d’Olmi e Sospiro nonché con l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino per la gestione del servizio di Polizia Locale con personale dipendente appartenente al Comune di Cremona.

Come illustrato nel corso della seduta della commissione consiliare dall’assessore alla Sicurezza Santo Canale, l’estensione del servizio nei Comuni cintura del capoluogo è stato ampiamente collaudato negli anni precedenti in quanto queste forme di collaborazione permettono alle comunità locali di ottenere standard più elevati di presenza e presidio da parte degli agenti della Polizia Locale. Tuttavia, la necessità di intensificare la presenza del personale della Polizia Locale di Cremona sul territorio cittadino poco si concilia con l’invio di agenti in forza al Comando di piazza della Libertà in altri Comuni. Da qui la decisione, già comunicata alle amministrazioni interessate, di approvare le convenzioni sino al 31 agosto 2025.

Pertanto, sarà messo messo a disposizione del Comune di Sospiro un agente di Polizia Locale, con collegamento con la centrale operativa del Comando della Polizia Locale del Comune di Cremona, per un massimo di 60 ore dal 1° gennaio al 31 agosto 2025. Per quanto riguarda il Comune di Pieve d’Olmi ci sarà un agente per un giorno a settimane alterne per un massimo di 75 ore, sempre sino al 31 agosto 2025, mentre per l’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino sarà disponibile un agente di Polizia Locale tendenzialmente per un giorno alla settimana per un numero complessivo di almeno 6 ore settimanali, sempre sino al 31 agosto 2025.

Tenuto conto delle particolari esigenze del Comune di Pieve d’Olmi e dell’Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino il personale dell’Ufficio contravvenzioni del Comando di Polizia Locale del Comune di Cremona collaborerà per la gestione degli atti sanzionatori accertati da questi enti, ma anche in questo caso sempre sino al 31 agosto 2025.

“Ringrazio i consiglieri di maggioranza e opposizione per aver compreso le ragioni che sottendono la decisione di interrompere le convenzioni, seppur virtuose, finora in essere con i Comuni di Sospiro, Pieve d’Olmi, Bonemerse e Malagnino. Il potenziamento dell’organico della Polizia Locale rappresenta una priorità per l’Amministrazione comunale e, in aggiunta, la necessità di intensificare i presìdi e la presenza degli agenti sul territorio ci impone di richiamare nel capoluogo tutte le energie a disposizione”, commenta l’assessore Santo Canale, che aggiunge: “Resta inteso che, per non arrecare ulteriore disagio ai Comuni limitrofi coinvolti, accompagneremo il processo di interruzione della convenzione, rinnovandola sino al 31 agosto 2025, così da permettere loro di riorganizzarsi”.

© Riproduzione riservata