L’affido culturale è arrivato anche a Cremona. Da marzo 2024, grazie all’attività dell’Associazione Famiglie Affidatarie Il Girasole, nuclei familiari “risorsa” abituati a frequentare cinema, teatri, librerie, impianti sportivi e musei si sono mobilitati per accompagnare a proposte culturali ed eventi nuclei familiari che non accedono a questi luoghi per differenti cause, come povertà educativa, materiale ed economica.

Fruizioni culturali condivise che hanno consentito a adulti e piccoli di vivere esperienze altrimenti non accessibili, hanno promosso legami tra famiglie nell’ottica del welfare di comunità e hanno favorito il benessere attraverso l’arte.

Tra marzo e giugno, l’Associazione ha avviato una sperimentazione dell’iniziativa, con la collaborazione di 15 enti culturali e sportivi (Teatro Ponchielli, Vanoli Basket, Cinema Filo, Spazio Cinema Cremona Po, Musei Civici e Piccola Biblioteca, Museo del Violino, Parco avventura Cremona, Musei Diocesani e Torrazzo, Beega, Rigenera, Isla de burro, Crart, Associazione guide Cremona, Us. Cremonese, Ca’ de Alemanni e Agrinido Piccoli Frutti). Ha trovato quindici famiglie “risorsa” volontarie e, tramite la Cooperativa Nazareth, la Caritas cremonese e i contatti delle stesse famiglie, ha coinvolto altrettante famiglie “destinatarie”.

Il primo appuntamento è stato organizzato presso il Parco Colonie Padane per far incontrare i nuclei. In quella occasione le famiglie sono state abbinate e hanno potuto conoscersi e accordarsi per le proposte culturali da fruire, sulla base delle età e dei gusti dei bambini e dei ragazzi e delle esigenze organizzative dei genitori. I successivi incontri sono stati gestiti in autonomia dalle famiglie: c’è chi ha partecipato alle letture alla Piccola Biblioteca, chi è andato a teatro, chi al cinema, chi al palazzetto dello sport. Al termine della sperimentazione, tutti i nuclei sono stati invitati allo spettacolo teatrale sull’affido “Avrò cura di più”, promosso dall’Associazione in collaborazione con la “Compagnia dei piccoli”.

Dopo una customer tra le famiglie aderenti alla sperimentazione, il Girasole ha deciso di proseguire, formulando una seconda proposta per i mesi tra ottobre e dicembre di tre eventi da vivere insieme tra famiglie “risorsa” e famiglie “destinatarie”: una partita di calcio della U.S. Cremonese allo stadio Zini, un laboratorio ‘dal campo alla tavola’ presso l’Azienda agricola sociale Rigenera della Cooperativa Nazareth e un film di animazione presso Spazio Cinema a CremonaPo.

“Un’esperienza semplice, ma nello stesso tempo molto potente – il commento di Francesca, una delle ‘mamme risorsa’ coinvolte nell’affido culturale – Abbiamo avuto la possibilità di uscire dal quotidiano e ricavare un momento per noi come famiglia, ma soprattutto di coltivare l’apertura e la condivisione con gli altri”.

”Quello dell’Affido Culturale – la dichiarazione della presidente del Girasole, Sara Chan – è un progetto che l’associazione ha fortemente voluto proporre sul nostro territorio perché siamo convinti che la solidarietà tra famiglie si possa esprimere anche grazie a queste occasioni. La fragilità non deve essere un ostacolo per bambini e adulti per ampliare le proprie conoscenze e Il Girasole, con questa iniziativa, cerca di donare delle possibilità. Attivare il progetto qui a Cremona ci rende orgogliosi perché riconosciamo che, oltre ad essere una bellissima città, ha un territorio ricco di storia, di cultura e di esperienze e ci dà l’opportunità di poter partecipare a tantissime iniziative che vengono proposte durante tutto l’arco dell’anno.”

