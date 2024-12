Creare una rete stabile di punti per il prestito diffusi sul territorio che renda i servizi culturali accessibili ai cittadini grazie ad una maggiore fruibilità dei servizi bibliotecari ed ad un ampliamento dell’orario di accesso al prestito. Questo l’obiettivo del progetto “Equilibri e squilibri. Il territorio diventa biblioteca” presentato nel maggio scorso dal Comune di Cremona, in qualità di capofila della Rete Bibliotecaria Cremonese, nell’ambito del bando per l’accesso al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2024.

Come comunicato nel corso della seduta di Giunta dall’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, il progetto, che non prevede un cofinanziamento da parte del Comune, è stato ritenuto meritevole e ha ottenuto un contributo di 7.000,00 euro dal Ministero della Cultura. Questo permetterà di ampliare l’accesso ai servizi bibliotecari nei Comuni del Cremonese attraverso la creazione di punti destinati al prestito in luoghi frequentati dal pubblico quali, ad esempio, negozi ed associazioni. Per la gestione del servizio, volto alla promozione della lettura, è previsto il coinvolgimento di volontari.

