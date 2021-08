Annunciato da ampi cartelli che avvertivano gli automobilisti della presenza dei controlli, ha fatto oggi il suo esordio il nuovo autovelox della Polizia locale di Cremona. Si tratta di un modello evoluto e preciso, che riprende le auto in transito e le identifica attraverso la targa.

Il sensore laser che misura la velocità è stato posizionato in via Boschetto e la videocamera che inquadra la vettura si trovava invece a bordo dell’auto di servizio. Come spiegano dal comando, l’intenzione non è quella di fare cassa, ma di indurre gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità. Un sistema che sembra funzionare: i presenti hanno potuto notare come le auto viaggiassero a velocità ridotta contrariamente a quanto avviene di solito. Solo due sono state infatti le sanzioni elevate dagli agenti durante i controlli.

L’esordio al Boschetto era stato deciso proprio per le richieste degli abitanti della zona, che da tempo lamentavano l’eccessiva velocità delle vetture in transito, con pericolo per ciclisti e pedoni.

Il nuovo autovelox verrà impiegato domani 12 agosto tra le 8 e le 11 a Cavatigozzi in via Milano, altra zona segnalata dagli abitanti per la velocità eccessiva delle vetture. Il 14 agosto invece tra le 14 e le 17 l’autovelox sarà posizionato sulla tangenziale all’altezza della caserma dei vigili del fuoco.

Giovanni Palisto

