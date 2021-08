La Biblioteca Statale di Cremona riapre al pubblico dopo la pausa estiva, con nuove modalità di fruizione che recepiscono il decreto-legge sulle misure di contrasto al Covid-19. L’accesso alla struttura, con utilizzo delle sale di lettura per lo studio o la consultazione, è consentito solo a chi ha il Green Pass. Mentre è disponibile per tutti il servizio di prestito su prenotazione, ritirando i libri o agli sportelli se l’utente è in possesso della certificazione o da appositi armadietti esterni in assenza di certificazione. Il direttore della Biblioteca Raffaella Barbierato spiega il funzionamento.

© Riproduzione riservata