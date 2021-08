Momenti di apprensione, questa mattina poco dopo le 8 a Soresina, a causa di un allarme bomba che fortunatamente si è rivelato infondato. La macchina della sicurezza, però, si è messa subito in moto e la strada interessata, via Barbò, è stata chiusa, così come i negozi, mentre gli edifici della zona sono stati evacuati, il tempo necessario per capire che non c’era alcun pericolo. La preoccupazione è nata dalla presenza di uno zaino lasciato appeso sul balcone di un appartamento abitato da un marocchino che era rimasto chiuso fuori casa. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona ed effettuato le necessarie verifiche. Falso allarme. A chiarire l’equivoco è stato lo stesso marocchino al suo ritorno. L’uomo si era assentato per andare a fare colazione.

© Riproduzione riservata