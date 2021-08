Giuseppe Papa è appena rientrato dalla zona di Catanzaro dove per 5 giorni ha contribuito a domare gli incendi che stanno devastando la Calabria. “Questa è gente è preparata, sa come appiccarli e come impedirci di spegnerli”, dice. Papa quindi annuncia una mobilitazione per rimboscare le aree distrutte dalle fiamme grazie alle collaborazione degli Istituti agrari di Cremona e Crema.

Servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata