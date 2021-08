Nel cremonese i saldi estivi stanno per giungere al termine. Sono stati particolarmente attesi dai commercianti, una boccata d’ossigeno che ha portato ad entrate importanti dopo un lungo periodo di chiusura.

Rispetto all’anno scorso il bilancio è stato positivo, in alcuni casi qualche commerciante ha registrato un andamento simile ai saldi nel 2019.

Lo conferma Marco Stanga, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Feder moda.

Nel cremonese il gran finale dei saldi estivi è atteso con l’evento “Shopping On The Road”, ovvero lo Sbaracco. I negozi di Cremona, sabato 11 e domenica 12 di settembre, si trasformano in bancarelle con la merce in offerta proposta per le strade con stand e gazebi ricchi di sconti e promozioni.

