Regione Lombardia ha stanziato i primi 4.900.000 di euro, a fondo perduto, relativi allo strumento ‘Patrimonio Impresa’ misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica. Il provvedimento, fortemente voluto dall’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, ha una dotazione finanziaria di 140 milioni di euro e le prime risorse erogate hanno creato un investimento, da parte delle imprese, di quasi 16 milioni di euro.

“I primi dati confermano l’efficacia dello strumento; nella provincia di Cremona le aziende che beneficeranno delle risorse a fondo perduto erogate dalla Regione sono 2 per un totale di 130mila euro; un contributo che ha generato un investimento totale, da parte delle imprese, di 368.366mila euro. Si dimostra quindi che lo strumento è in grado di creare un importante effetto leva e agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche investite”.

Le due aziende sono la PV Color srl di Pianengo, rpoduttrice di pitture e la Duemme Spa di Madignano.

Il decreto pubblicato da Regione Lombardia contiene solo il primo elenco di imprese beneficiarie e anche le risorse stanziate rappresentato solo una parte, nello specifico, un terzo, dei 15 milioni di euro, a fondo perduto, che la Regione ha stanziato per questo provvedimento. A questi 15 milioni se ne aggiungono 100 per finanziamenti a medio lungo termine e 25 sotto forma di garanzia sui finanziamenti concessi.

La misura prevede che il contributo della Regione sia strutturato in due linee di intervento. La prima riguarda le micro, piccole e medie imprese costituite in forma individuale o società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali e che abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25 mila euro: a queste viene assegnato un contributo pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore massimo di contributo pari a 25.000 euro per impresa. La seconda linea di intervento riguarda invece le PMI già costituite nella forma di società di capitali che abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro e che sostengono un investimento per lo sviluppo e il rilancio. L’agevolazione in questo caso va da un minimo di 22.500 euro a un massimo di 100.000 euro.

Questo il link per consultare il decreto con tutte le aziende beneficiarie:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/api/bandi/bando/allegato/download/8a5b24227b82fe0c017b9af736123a25

