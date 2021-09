Il 68,5% dei ragazzi in età scolare, dai 12 ai 19 anni, ha ricevuto almeno una dose di vaccino in provincia di Cremona, con la punta massima a Crema, dove la copertura è del 71,32% e a seguire il territorio servito dall’Asst di Cremona dove si arriva a poco più del 66%.

I dati sono quelli del report settimanale dell’Ats, aggiornati al 1 settembre ed evidenziano una crescita del numero dei vaccinati nel corso dell’estate tra i giovanissimi. Ma non è ancora abbastanza, l’Ats punta a una copertura ancora maggiore in vista della riapertura dell’anno scolastico e per questo, oltre all’avvio di una campagna promozionale con protagonisti gli sportivi, offre la possibilità di vaccinarsi presso centri vaccinali del territorio con accesso libero (senza prenotazione) da lunedì 6 settembre a domenica 12 settembre. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore, tutore legale o delegato, e muniti del consenso informato.

Inoltre presso il Centro Vaccinale di CremonaFiere, martedì 7 settembre dalle ore 14:00 , ci sarà una rappresentanza di giocatori della Cremonese ad attendere e intrattenere i ragazzi.

