Grande soddisfazione da parte degli organizzatori del primo evento cremonese di TEDx, che ha animato con un tutto esaurito il teatro Ponchielli sabato sera.

Moltissimi i messaggi di riconoscenza, entusiasmo e sorpresa e speaker contenti, anche per l’accoglienza che Cremona ha saputo riservare loro. Per i partner le aspettative sono state superate e il pubblico ha manifestato interesse e apprezzamento.

Una persona del pubblico scrive: “Bellissima e intensa serata. Grazie della boccata d’aria. Uno sguardo aperto su un’umanità piena di diritti e bisogni, ma solidale.”

“Essere riusciti a realizzare un desiderio dedicato alla nostra Città è una sensazione indescrivibile – spiega l’organizzatore Andrea Mattioli. Le decine di complimenti ricevuti oggi, in diverse forme, mettono di buon umore e rafforzano la speranza: tutti possono dare il loro contributo. Cremona ha dimostrato di essere una città capace di fare velocemente comunità, con passione. La riconoscenza mia e del Team è rivolta a tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare il primo TEDxCremona”.

