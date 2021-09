Green pass obbligatorio, Giorgetti: “Serve ad aumentare libertà”

“Le decisioni difficili assunte dal Governo”, come il Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, “sono volte a questo, non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa al Micam, a Rho Fiera Milano. “L’alternativa era quella di rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere”, ha aggiunto.

Secondo il ministro, che ha parlato di “Rinascimento” si sta uscendo “da una specie di guerra, che ha prodotto a livello nazionale e globale gli effetti di una guerra. In questa fase l’imprenditoria italiana è chiamata a tirare fuori il meglio di sé. Dagli italiani possiamo avere estro, non gli si chieda di avere disciplina. Noi – ha sottolineato – dobbiamo essere capaci di presentarli”. Il Governo, e così il suo ministero, “si sta muovendo, abbiamo dei tavoli dove stiamo cercando di raccogliere proposte e suggerimenti. E una fase che presenta molti rischi e opportunità. Lo Stato deve esserci. Sono felice di essere qui in questo momento in cui riapriamo al contatto”.