Cremona Solidale ha da oggi il nuovo direttore generale, dopo il lungo periodo di vuoto lasciato dall’uscita di scena di Emilio Tanzi, alla fine di aprile. Ha iniziato proprio oggi 1 ottobre 2021 il suo servizio in via Brescia la dottoressa Alessandra Bruschi, laureata in Economia Aziendale (indirizzo Marketing e Gestione), selezionata a seguito di avviso pubblico che aveva visto la partecipazione di una decina di candidati.

Nonostante la giovane età, Bruschi ha una lunga esperienza lavorativa che l’ha portata alla direzione dell’Istituto di Sicurezza Sociale nella Repubblica di San Marino ma anche a ricoprire incarichi di rilievo presso Regione Lombardia, dove ha lavorato come direttore dell’Unità operativa Controllo Strategico, presso l’Asst di Mantova e l’Asst di Cremona. Affiancata dalla Dottoressa Simona Gentile, di recente nomina come Direttore Sanitario, avrà il compito di continuare l’opera di sviluppo e di modernizzazione dell’Azienda Comunale, strumento fondamentale del Welfare cremonese.

