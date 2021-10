Quello inaugurato pochi giorni fa nella sede cremonese della Wonder, storica azienda che sviluppa e realizza valvole per pneumatici, strumenti di precisione per il controllo della pressione e componenti per il mercato automotive, è un vero e proprio ristorante. Un ristorante ‘in azienda’.

Costruito all’interno della nuova area produttiva, una grande struttura in Classe A progettata dallo Studio Cerioli, il ristorante punta a migliorare il benessere e le condizioni di lavoro in azienda.

“Quando abbiamo deciso di costruire il nuovo capannone – racconta Matteo Gosi, Direttore Generale di Wonder – abbiamo subito pensato di progettare qualcosa di questo genere. Il locale che fino a poco tempo fa veniva utilizzato per le pause pranzo e cena ormai non era più sufficiente per 140 dipendenti, anche considerando i turni. Serviva uno spazio adeguato, non solo più grande, ma più moderno e soprattutto concepito per rendere la permanenza in azienda la più piacevole possibile. Da qui l’idea di creare il ristorante”.

Il nuovo ristorante Wonder è già operativo e a pieno regime, con una capacità di oltre 140 coperti al giorno e una cucina a base di specialità di stagione.

