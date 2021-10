Grave incidente, poco dopo le 18,30, sulla strada provinciale 40, tangenziale sud, in territorio di Castelverde. Un uomo di 47 anni in sella ad una moto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con un’ambulanza e l’auto medica che hanno prestato le prime cure al centauro. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Il motociclista ha fatto tutto da solo, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Il 47enne è stato trasportato in ospedale. Le due condizioni sono serie ma non dovrebbe essere a rischio di vita.

