Incursione dei ladri in pieno giorno in una villetta in zona Migliaro. I malviventi sono entrati in azione ieri a metà mattina, quando i proprietari, madre e figlio, non erano in casa. Dopo aver divelto una inferriata sul retro, sono riusciti ad entrare, dopodichè, una volta all’interno, hanno messo tutto a soqquadro. La loro attenzione si è poi concentrata sulla cassaforte che è stata portata via di peso.

Al loro rientro, mamma e figlio non credevano ai loro occhi. Armadi e cassetti aperti, tutto scaraventato per terra, l’abitazione sembrava un campo di battaglia. Lo spavento è stato così grande che la donna ha avuto un malore ed è stato necessario l’intervento dei medici del 118.

Nella cassaforte c’erano preziosi e denaro, ma il bottino è ancora da quantificare. I proprietari dovranno accertarsi di quanto è stato portato via, oltre al contenuto della cassaforte. E’ molto probabile che i ladri, sicuramente più di una persona, abbiano controllato nei giorni precedenti gli spostamenti dei residenti e siano quindi andati a colpo sicuro.

La denuncia è stata sporta ai carabinieri. Nessuno sembra abbia visto o sentito nulla. Nella villetta non c’erano nè allarme, nè telecamere.

Sara Pizzorni

