Commercio estero, a settembre export in calo

Export in calo a settembre verso i Paesi extra Ue. Lo stima

l’Istat, evidenziando una decrescita dell’1,1%. La flessione su

base mensile dell’export è dovuta al calo delle vendite di beni

intermedi mentre sono in aumento quelle di energia, beni di

consumo durevoli e non durevoli.

