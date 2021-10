G20, Biden a Draghi: “Stai facendo un lavoro straordinario”

“Stai facendo un lavoro straordinario. Abbiamo bisogno di dimostrare che le democrazie possono funzionare e che possiamo produrre un nuovo modello economico. Tu lo stai facendo”. Così il presidente statunitense Joe Biden al premier Mario Draghi, nel corso del bilaterale a Palazzo Chigi.

Il leader Usa ha quindi “ringraziato il premier Mario Draghi per la sua leadership personale del G20 durante un anno di sfide globali sovrapposte e per tutto quello che l’Italia ha fatto per sostenere il popolo afghano, anche convocando una sessione straordinaria del G20 per affrontare gli sforzi contro il terrorismo e per gli aiuti umanitari”.

Biden e Draghi “hanno riconosciuto il successo storico della minimum tax globale, per costruire la resilienza contro le future pandemie, e l’impegno per decarbonizzare in modo rapido il modo in cui produciamo elettricità”.

Nel corso dell’incontro Draghi e Biden “hanno discusso le sfide alla sicurezza nella regione del Mediterraneo e hanno riaffermato l’importanza degli sforzi della Nato per fare da deterrente e difendersi contro le minacce da ogni direzione strategica”. I due leader, si legge in una nota della Casa Bianca, hanno anche riaffermato il loro “impegno inequivocabile per i rapporti bilaterali e il legame transatlantico, anche attraverso la Nato. Infine hanno sottolineato “l’importanza della partnership Usa-Ue e anche il lavoro in corso per assicurare che le regile che governano l’economia del 21mo secolo siano basate su valori democratici condivisi”.