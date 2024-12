Il giovane in piedi era molto nervoso e impaurito per il controllo. Quando ha aperto un marsupio per prendere i documenti, i militari hanno visto che all’interno aveva diversi involucri in cellophane. Hanno approfondito il controllo e hanno trovato nove dosi contenenti oltre sei grammi di hashish . Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato all’autorità amministrativa come consumatore.

Contestualmente hanno controllato il giovane a bordo del motociclo, verificando che il mezzo non era di sua proprietà, che non aveva la relativa patente per condurre quel mezzo, che era privo di targa ed era sprovvisto di assicurazione. Al giovane sono state elevate alcune contravvenzioni al codice della strada e il motociclo è stato sottoposto a fermo ed a sequestro amministrativo e rimosso con un carro soccorso.