Lo scorso aprile, Monica Guasti, ex titolare dell’agenzia di corso Mazzini ‘Le Sartoriali del Viaggio’, finita nei guai con l’accusa di essersi appropriata del denaro dei clienti, era stata condannata ad otto mesi, pena sospesa, per aver falsificato una cambiale, e assolta dal reato di appropriazione indebita riguardante 4.824 euro consegnati a titolo di rimborso per una mancata effettuazione di un viaggio in Cile, Polinesia francese e Giappone e mai consegnati al cliente.

Ora però la Guasti torna sul banco degli imputati di nuovo con l’accusa di appropriazione indebita. Secondo l’accusa, nel 2017 si sarebbe appropriata della somma di 16.221,89 euro consegnata da Roberto, un cliente, per la prenotazione di un pacchetto viaggio in Papua Nuova Guinea. Per lo stesso reato in concorso, Fabrizia Busatti, collega della Guasti, è già stata condannata ad un anno e 500 euro, con la pena sospesa condizionata al risarcimento di 18.000 euro.

Quello di Roberto era stato il viaggio più costoso. Una volta arrivato in Papua Nuova Guinea, il tour operator gli aveva comunicato con sua grande sorpresa che il viaggio non risultava pagato. Al cliente era toccato mettere mano al portafoglio e pagare una seconda volta. Nel frattempo Roberto è deceduto. A costituirsi parte civile è stata la moglie e i due figli.

L’agenzia viaggi della Guasti era stata inaugurata in pompa magna il 14 gennaio del 2017. Nel maggio del 2018, la chiusura: la società era morosa per parecchie mensilità: circa 70.000 euro. E in più c’erano querele, dipendenti e creditori non pagati. L’imputata era stata accusata di essersi appropriata del denaro dei clienti per saldare i fornitori con i quali era indebitata anzichè pagare i tour operator. Alla fine i clienti erano stati risarciti e di conseguenza le querele erano state ritirate.

Il nuovo processo per l’ex titolare dell’agenzia viaggio si aprirà il 14 settembre del 2022.

Sara Pizzorni

