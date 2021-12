La cena di Natale dell’Associazione Siamo Noi si è tenuta in quello che fu il primo hub vaccinale di Cremona nel padiglione di CremonaFiere. Un centinaio i volontari presenti che hanno avuto l’occasione di ritrovarsi tutti insieme per lo scambio di auguri e per ricordare i momenti che hanno accompagnato quella che è diventata per tutti loro una nuova missione durante i mesi di pandemia, offrire il proprio tempo per sostenere la campagna di vaccinazione. Il presidente Claudio Bodini ha nell’occasione consegnato un ricordo dell’associazione al prefetto di Cremona, Vitò Danilo Gagliardi, alla dottoressa Antonella Laiolo, all’assessore Rosita Viola, ai club di servizio del territorio e a consigli e “Tutor” di SiamoNoi.

La serata è stata allietata dal violino di Lena Yokoyama e dal Vocal Team della Compagnia dell’Ago.

Cristina Coppola

