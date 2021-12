L’esito del voto per l’elezione del Consiglio provinciale è stato confermato. A vincere le liste di centrodestra, quella appoggiata dai partiti (Centro Destra per Cremona) che elegge 6 consiglieri e quella degli “Amministratori in Provincia per il nostro territorio” che sarà rappresentata da un consigliere. 5 i seggi per il centrosinistra che si era presentato con un’unica lista (Democratici e Civici per la Provincia di Cremona).

I risultati delle elezioni, anticipati già nella serata di ieri, sabato 18 dicembre, sono stati ufficializzati questa mattina.

A siedere nel consiglio dunque saranno dunque Matteo Gorlani (Amministratori in Provincia), Attilio Paolo Zabert, Valeria Patelli, Palmiro Angelo Bibiani, Alberto Sisti, Filippo Raglio e Giovanni Rossoni (Centro Destra per Cremona), Jacopo Bassi, Giovanni Gagliardi, Fabrizio Vappina, Ilaria Dioli e Silvia Genzini (Democratici e Civici).

In termini numerici, tenuto conto anche del voto ponderato (cioè dei voti effettivi e dei relativi quozienti), Centro Destra per Cremona ha ottenuto36.528 voti, il centro sinistra 30.907 e 8.792 per Amministratori in Provincia.

I consiglieri ad aver ottenuto il maggior numero di voti sono della lista Centro Destra per Cremona: Zabert (6.319), Patelli (5.959 e Bibiani (5.930). Bassi (4.812) il più votato tra i Democratici e Gorlani (3.314) tra gli Amministratori.

