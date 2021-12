Buona affluenza da questa mattina alle 8 in Provincia al seggio per il rinnovo del consiglio provinciale. Due le sezioni elettorali, una a Cremona e una a Crema nella sede della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a. a Crema . Le due sedi sono vincolanti, un consigliere di Casalbuttano, per fare un esempio, non può votare a Crema e uno di Izano non può farlo a Cremona.

Questa sera dopo le 20 si terranno le operazioni di scrutinio, ma il risultato non verrà diffuso subito. Esiste infatti un sistema di calcolo di ciascun voto che attribuisce maggior peso a seconda del numero di abitanti del comune di provenienza.

L’Ufficio elettorale si riunirà domenica 19 alle ore 9.00 per la proclamazione dei risultati in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio.

Attivato anche un seggio speciale, itinerante, per garantire il diritto di voto a chi non può recarsi ai seggi a causa di quarantena o isolamento fiduciario per Covid. Molti gli amministratori che anche questa mattina stanno segnalando all’ufficio elettorale l’impossibilità di recarsi di persona al seggio e chiedono quindi di poter votare a domicilio.

12 i consiglieri da eleggere, resteranno in carica per due anni, affiancando il Presidente Mirko Signoroni. tre le liste in gioco: due di centrodestra, la civica Amministratori in Provincia per il nostro territorio; Centro Destra per Cremona appoggiata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega; Democratici e Civici per la Provincia di Cremona, con Pd e Sinistra. gb

© Riproduzione riservata