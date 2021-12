Come far incontrare la domanda e l’offerta in ambito occupazionale? Le risposte a questo ed a molti altri quesiti tecnici sono arrivate dalla Camera di Commercio di Cremona, che si è presentata agli studenti dell’indirizzo Servizi commerciali dell’IIS “L. Einaudi”, attraverso un ciclo di conferenze.

L’iniziativa è stata organizzata dalla docente di Diritto ed Economia Annalisa Ventura, che spiega: “Desideriamo offrire ai ragazzi un approfondimento giuridico ed economico su argomenti fondanti. Credo sia importante mostrare loro il collegamento tra ciò che studiano e la realtà locale sia a livello di tessuto produttivo che di pubblica amministrazione settoriale. L’obiettivo principale consiste nel renderli consapevoli e preparati all’ingresso nel mondo lavorativo”.

A rompere il ghiaccio è stata Francesca Romagnoli di “Servimpresa”, che ha illustrato il progetto “Xcelsior”, incentrato sul sistema informativo per l’occupazione e la formazione all’interno del territorio provinciale, mentre il consulente Riccardo Pini ha parlato del contratto di lavoro subordinato, con un focus, riservato alle classi quarta e quinta, su busta paga e cuneo fiscale. L’esperienza proseguirà dopo la pausa natalizia, con l’intervento di Andrea Bergami sul tema “Fare impresa”.

Nel frattempo, si è conclusa la seconda serie degli Open days, che hanno registrato una partecipazione lusinghiera e che hanno permesso alle cinque anime dell’Istituto (Grafica e comunicazione, Turismo, Servizi commerciali, Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) di mettersi in vetrina, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Sotto i riflettori, insieme ai referenti (Michela Balzarini, Monica Parrella, Anna Adele Fioretti, Giuseppe Micocci e Giuseppe Bonavita), la dirigente Nicoletta Ferrari, le vicarie Federica Gaboardi e Paola Galimberti, Angela Salomoni del Gruppo Orientamento, Federica Gatti, segretaria dell’Ufficio alunni ed ancora Annalisa Prisco e Giuseppe Bonavita, responsabili dell’Area Inclusione. La stessa squadra si riproporrà dal 10 al 14 Gennaio, sempre in orario serale, dalle ore 17 alle 18. Gli interessati possono inoltre registrarsi ai microstages, seguendo le informazioni riportate dal sito.

