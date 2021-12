La segreteria vescovile ha diffuso il calendario delle celebrazioni che monsignor Antonio Napolioni presiederà nel tempo di Natale. Il cuore delle liturgie, naturalmente, sarà nella Cattedrale di Cremona con la possibilità di unirsi alla preghiera anche da casa grazie alle dirette garantite dal centro di produzione televisivo della diocesi sui canali web diocesani (il portale, la pagine facebook e il canale youtube) e in tv su Cremona1 (canale 80).

Il primo appuntamento in Duomo sarà con la Messa della notte di Natale che monsignor Napolioni presiederà nella serata di venerdì 24 dicembre, a mezzanotte (diretta in tv e sul web).

Il giorno di Natale sono tre le celebrazioni che vedranno la presenza del vescovo: alle 9 all’interno del carcere di Cremona riservata ai detenuti; alle 11 la solenne Messa pontificale in Cattedrale (diretta in tv e sul web); nel pomeriggio alle 16 l’Eucaristia al Santuario di Caravaggio (con diretta sui canali web del Santuario).

Venerdì 31 dicembre, nel pomeriggio (ore 18) presso la chiesa di Sant’Agostino, a Cremona, la Messa di ringraziamento per l’anno trascorso.

All’indomani, nella solennità di Maria Madre di Dio e Giornata mondiale per la pace, il vescovo presiederà l’Eucaristia in Cattedrale alle 18 (diretta sui canali web diocesani). Anche il 1° gennaio, così come ogni domenica, alle ore 11 in tv e sui social della diocesi sarà trasmessa la Messa dalla Cattedrale di Cremona.

Giovedì 6 gennaio alle 11 il Vescovo sarà di nuovo in Cattedrale per il pontificale dell’Epifania (diretta tv e web) e alle 17 a San Sigismondo per la celebrazione del Vespro.

© Riproduzione riservata