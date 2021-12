Incendio, nel pomeriggio del giorno di Natale, in un appartamento di via Mirandola. Le fiamme si sono propagate al secondo piano dell’edificio. Nessuno fortunatamente si trovava in casa. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il rogo e di mettere in sicurezza l’appartamento. Le operazioni sono durate diverse ore. Le cause del rogo devono ancora essere stabile. Nessuno dei residenti è rimasto ferito.

