E’ già operativo da quasi una settimana Pokè scuse, il nuovo locale sull’angolo tra via Verdi e via Capitano del Popolo (un tempo occupato dal negozio Nara camicie), locale che sfrutta l’onda della passione per le insalate hawaiane, un franchaising già presente in diversi punti d’Italia. Un nuovo punto di ristoro d’asporto che si aggiunge in centro città. Il locale resta aperto fino alle 21.30 di sera permettendo dunque di acquistare una Poke anche per la cena. A pochi passi sta per rialzare la serranda un altro spazio che occuperà gli ex locali del negozio di scarpe Marenoni in piazza Stradivari angolo via Monteverdi. Si tratta della Proseccheria Pirani che venderà 4 tipi di prosecco, tutti di propria produzione. Le vetrine al momento sono ancora coperte dai loghi dell’azienda che dovrebbe però aprire a breve il punto vendita. Per due nuove aperture arriva una chiusura. Spostandosi verso la periferia abbasserà la saracinesca a breve il pub birreria Konig Stube di via Dante che resterà operativo fino al termine delle scorte.

Nicoletta Tosato

