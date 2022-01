Giornata di controlli da parte della Polizia Locale di Cremona, unità di Pronto Intervento, in centro e periferia. Intorno alle 16, all’altezza del Ponte sul Po, è stata controllata e Sanzionata una Lamborghini Urus con targa dello Stato di Montecarlo.

Successivamente l’attenzione degli operatori è stata attratta da un’utilitaria che procedeva in via Della Vecchia Dogana ad elevata velocità e luci spente. La pattuglia, attivati i lampeggianti, ha inseguito e fermato il conducente. L’auto è risultata sprovvista della revisione dall’anno 2018. L’uomo, A.A. pakistano di 50 anni è risultato inoltre privo della patente di guida, revocata ad aprile 2021 ed è stato denunciato per guida senza patente reiterata. Egli è stato inoltre sanzionato anche per guida pericolosa e per aver circolato con luci spente in orario serale. Nella giornata sono state elevate altre sette violazioni al codice stradale.

