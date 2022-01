Mondo del calcio in lutto per la morte del cremasco Mario Macalli, che per 18 anni è stato alla presidenza della serie C, mentre per altri tre è stato vice presidente della Fgic (Federazione italiana giuoco calcio).

Macalli era stato per ben 24 anni presidente del Pergocrema, e successivamente dopo il suo fallimento, si era adoperato per far rinascere la Pergolettese. Un personaggio molto noto nel mondo del calcio, che ora esprime il suo cordoglio.

“Il presidente Francesco Ghirelli, i vice presidenti Luigi Ludovici e Marcel Vulpis, il segretario Emanuele Paolucci, assieme al Consiglio Direttivo della Lega Pro, colpiti dalla scomparsa di Mario Macalli ex presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, si stringono al dolore della famiglia a cui esprimono le più sentite condoglianze” scrive la Lega in una nota.

“La Lega Pro ricorda Mario Macalli come un uomo di grande valore e dirigente di alto livello che ha sempre creduto fortemente nel ruolo della serie C come fucina di giovani calciatori e calcio dei Comuni d’Italia”.

“La scomparsa di Mario Macalli mi addolora” dice Ghirelli. “È stato un uomo che si è impegnato a lungo nel seguire i valori della serie C. Con lui ho lavorato in diverse stagioni. Oggi lo piangiamo con dolore e siamo vicini alla sua famiglia. Tutti i club di Lega Pro hanno le bandiere a lutto”.

© Riproduzione riservata