Non si sono fatte attendere ulteriori reazioni politiche dopo che la Bissolati ha annunciato come la Tamoil stia ancora inquinando. Roberto Poli, capogruppo Pd in consiglio comunale, spiega: “L’Amministrazione è sempre stata molto attenta alla questione. Se emergono nuovi dati, siamo disponibili a tutte le verifiche tecniche necessarie e con la massima trasparenza a rivalutare i dati e a mettere in atto eventuali modifiche al programma in corso”.

Carlo Malvezzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, invece attacca: “E’ un quadro pesante: l’inquinamento è presente in modo significativo. Bisogna sollecitare nel modo più concreto la società all’attività di bonifica, ma anche che il Comune svolga il proprio ruolo in modo pieno ed efficace. Invece abbiamo l’impressione che in questi ultimi due anni ciò non sia avvenuto”.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata