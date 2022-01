E’ morto all’età di 96 anni Giuseppe Giuffrida, procuratore presso il Tribunale di Cremona fino al 1998. Quasi tutta all’ombra del Torrazzo la carriera del magistrato, dopo un periodo in servizio alla Corte d’Appello di Brescia. Tra i processi più noti affrontati come pubblica accusa, quello dei cosiddetti alloggi d’oro e il delitto di Maria Gabriella Bini di via Oscasali del 1996.

