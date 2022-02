Sanremo 2022, quarta serata: picchi ascolto per Achille Lauro e Jovanotti

(Adnkronos) – Sono stati registrati da Achille Lauro e Jovanotti i picchi d’ascolto della quarta sera di Sanremo 2022. Il momento di maggiore ascolto, in valori assoluti (numero di spettatori) è stato toccato alle 22.15, con 16.388.000 spettatori, mentre Achille Lauro regalava le rose rosse Loredana Bertè e chiedeva ad Amadeus di leggere la sua dedica a Loredana. In termini di share, il picco è stato invece toccato alle 23.25, con 67.3%, mentre Jovanotti svelava la passione di Amadeus per la pittura.