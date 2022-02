Il Teatro Ponchielli, in relazione al comunicato trasmesso dall’ Agenzia di Rappresentanza e in merito agli spostamenti dei Concerti di Claudio Baglioni al 26 aprile 2022 e di Ermal Meta, previsto per il 18 marzo e posticipato a data da destinarsi nel 2023, informa che gli Organizzatori sono disponibili per informazioni e chiarimenti scrivendo a: media@caosparma.org

La biglietteria del Teatro rimane comunque a disposizione per ulteriore assistenza.

© Riproduzione riservata