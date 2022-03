Grande commozione questa mattina durante il flash mob che si è svolto al Palazzo della Provincia, per celebrare la festa della donna, ma soprattutto le donne ucraine, che stanno vivendo in un vero e proprio incubo. L’evento è stato promosso dal presidente dell’ente Paolo Mirko Signoroni, insieme alla delegata alle Pari Opportunità, Ilaria Dioli, alla Consigliera di Parità provinciale, Cristina Pugnoli e alla presidente del Cug (Comitato unico di garanzia) della Provincia di Cremona, Valeria Nassi.

La manifestazione è iniziata con un minuto di silenzio, per coloro che in questo momento stanno soffrendo a causa del conflitto ucraino. Era presente per l’occasione un allestimento floreale di mimose con un fiocco azzurro ricordando i colori della bandiera dell’Ucraina. Ksenia overko, studentessa di canto al Conservatorio, ha intonato l’inno ucraino.

