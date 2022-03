Ha preso il via lo spostamento dei taxi di piazza Roma, dal lato della Galleria 25 Aprile a quello opposto: sono apparse tra mercoledì e giovedì le nuove postazioni, colorate in giallo, dedicata ai mezzi di trasporto privati. Sono 10 in tutto gli stalli dedicati, situati a fianco dei giardini pubblici. E’ già comparso anche il nuovo cartello, con i recapiti telefonici, mentre ancora devono essere approntati i nuovi telefoni.

Di questo cambiamento, si era iniziato a parlare già dal luglio scorso, anche su sollecitazione delle associazioni dell’artigianato di cui fanno parte molti taxisti. La decisione dell’amministrazione di procedere allo sgombero dell’area attuale, e di farlo velocemente, è dipesa anche da cause di forza maggiore, ossia l’avvio di un grosso cantiere in via Guarneri del Gesù e corso Campi.

Ma come ogni novità, porta con sè anche delle polemiche, e si sono già sentite le prime voci di dissenso, da parte dei residenti. “Stamattina abbiamo avuto questa sorpresa, di una zona importante che è venuta meno” commenta Marco Stanga. “Noi residenti ci lamentiamo da anni dei pochi parcheggi che già ci sono, e averne tolti altri 10 non è certo il massimo”.

Problema, quello dei parcheggi, che si va a sommmare ad altre questioni, come quella della sicurezza: “Chi rientra a casa la sera, dopo il lavoro, spesso deve fare dei giri infiniti per trovare parcheggio, e finisce con il dover mettere l’auto piuttosto lontano da casa, con tutti i disagi che ciò comporta. E molte donne hanno pausa, considerando che il centro storico ultimamente è appannaggio di bande di ragazzini” continua Stanga.

L’appello, di chi abita in centro, quindi, è quello di sacrificare, piuttosto, i parcheggi a pagamento, lasciando ai residenti il posteggio sotto casa.

Laura Bosio

