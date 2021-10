Portata in Giunta la scorsa settimana, è stata rinviata per approfondimenti la questione del trasloco dei taxisti dalla posizione attuale in piazza Roma, a fianco della Galleria, al lato opposto.

Il punto che frena la procedura è lo spostamento del telefono. Le tempistiche infatti sono condizionate proprio dai tempi di installazione del nuovo apparecchio che serve ai tassisti e alla realizzazione di una adeguata tettoia.

Le ragioni dello spostamento dipendono da più fattori, a cominciare dal fatto che l’attuale area è spesso richiesta come plateatico dagli esercizi pubblici della galleria, oltre al fatto che è imminente la chiusura di via Guarneri del Gesù per il cantiere che aprirà tra poco. La nuova collocazione è praticamente dall’altra parte dei giardini dove già un tempo sostavano i taxi.

Tempo di risolvere il problema del telefono con la predisposizione della nuova segnaletica, inesistente nell’area attuale e poi ci sarà lo spostamento. I tempi sembrano rallentati. Le associazioni di categoria Cna e Confartigianato attendono fiduciose notizie da parte del Comune e restano a disposizione per organizzare un momento di ascolto – fanno sapere – come più volte auspicato dal parte del Comune, “per affrontare alcune problematiche del settore non più procastinabili”.

Silvia Galli

