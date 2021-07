L’area taxi in centro a Cremona verrà trasferita dalla parte opposta di piazza Roma, lato via Manzoni, in quella che era l’ubicazione storica, prima dello spostamento vicino alla Galleria. In sostanza saranno dieci le postazioni garantite, sotto gli alberi, in modo che non vi siano ingombri alla circolazione. Una decisione accolta di buon grado dai taxisti, che pochi mesi fa avevano avanzato al Comune proprio tale richiesta.

Una richiesta che dipendeva dalla necessità di migliorare la visibilità dei taxi, ma anche il transito e la sosta degli stessi. Le proposte fatte inizialmente dai conducenti avrebbero previsto lo spostamento davanti a Zara o all’ex Banca d’Italia, ma sembra che anche la collocazione pensata dal Comune sia stata accolta con favore.

Ma la decisione del Comune di procedere allo sgombero dell’area attuale, e di farlo velocemente, dipende anche da cause di forza maggiore: è infatti in fase di avvio un grosso cantiere che coinvolgerà via Guarneri del Gesù e corso Campi, chiudendo di fatto l’accesso all’attuale postazione taxi da quel lato.

Naturalmente i lavori prevederanno anche il trasferimento del punto telefonico, che ora si trova proprio a lato della Galleria. lb

