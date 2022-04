Settimana intensa di lezioni nello Stauffer Center For Strings: ospiti speciali la violinista Viktoria Mullova e il violoncellista Matthew Barley, coppia sul palcoscenico e nella vita che ha condotto un workshop dedicato Bach con un focus sull’improvvisazione.

Fra una lezione e l’altra non sono mancati momenti di confronto su temi d’attualità: Viktoria Mullova infatti è nata in Russia, scappata dall’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda e si sente per tre quarti ucraina, come ha ricordato di recente su Instagram postando una foto che la ritrae con le nonne ucraine.

Mullova e Barley si esibiranno in concerto a Palazzo Stauffer lunedì 4 aprile alle 18:30 insieme con gli allievi dell’Accademia, l’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dello Stauffer Center.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata