Giornata di Open Day al Campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha organizzato un fitto programma di eventi per le future matricole. Gli studenti delle scuole superiori partecipanti hanno potuto scoprire sia la sede inaugurata lo scorso maggio nell’ex monastero di Santa Monica sia l’offerta formativa. Oltre alla presentazione in aula magna dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie alimentari ed Economia aziendale, l’Ateneo ha proposto desk informativi e incontri con i tutor, figure che forniscono assistenza dall’iscrizione fino allo stage aziendale. L’obiettivo per il prossimo anno accademico sarebbe tornare alle lezioni in presenza, dopo il periodo di dad e modalità mista, recuperando così la dimensione più propria dell’Università. Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata