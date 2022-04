Seduta di allenamento allo stadio Zini, questa mattina dalle 11, per la Cremonese a due giorni dalla partita con il Crotone. Per l’occasione, è stata aperta la Curva Sud “Erminio Favalli” per consentire ai tifosi di assistere. In tanti hanno approfittato di questa possibilità, incitando la squadra con bandiere e fumogeni.

Su Cremonasport il videoservizio sull’allenamento a porte aperte

