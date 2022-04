E’ tornata FierAgrumello. Questa mattina, domenica 24 aprile, la manifestazione ha riaperto le porte nella cornice di Cascina Castello a Grumello Cremonese. Momento clou l’assegnazione del premio Agrumello 2022 che è stato assegnato alla memoria dell’ambasciatore in Congo Luca Attanasio, all’educatore e diacono di Zanengo Marco Ruggeri e all’ex calciatore, opinionista e capo delegazione della Nazionale, Gianluca Vialli. A consegnare il premio agli stessi Ruggeri e Vialli e ai genitori di Attanasio, Gian Marco Centinaio, senatore e sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali.

Nelle intenzioni degli organizzatori sarebbe dovuta essere una “mattinata di festa, con musica, mastri casari e mezzi agricoli dal passato per questa edizione ristretta della Fiera, in attesa di poter tornare ad un’edizione completa con l’abituale esposizione di merci agricole per il prossimo anno”. E le attese non sono state deluse. L’edizione 2022, svoltasi appunto in forma ridotta, si era idelamente aperta venerdì 22 aprile con il convegno “Evoluzione delle filiere in un mercato che cambia” proposto da Coldiretti Cremona.

nel servizio di Simone Bacchetta le interviste ad Albino Gorini (presidente del premio Agrumello), Maria Vittoria Berselli (presidente FierAgrumello) e Gian Marco Centinaio (sottosegretario all’agricoltura)

