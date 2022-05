Sono 108 i nuovi casi di Covid accertati in provincia di Cremona sui 3.290 riscontrati in Regione Lombardia a fronte di 37.369 tamponi (tasso di positività all’8,8%). Stabili a 35 i ricoverati in terapia intensiva, mentre calano di 2 quelli negli altri reparti (totale 613). 6 i decessi sopraggiunti nelle utlime 24 ore.

