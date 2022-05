In Italia 800mila nuovi fumatori, CoEHAR “Sono figli del Covid”

Cresce in Italia il numero di nuovi fumatori. Secondo il ministero della Salute sono 800mila in più rispetto al 2019: tra loro, più donne e più giovani. In aumento anche chi utilizza sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Di questo si è discusso a Catania in occasione della prima conferenza italiana sulla riduzione del danno da fumo organizzata dal CoEHAR.

xe5/fsc/gtr

© Riproduzione riservata